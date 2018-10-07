Мбаппе не исключает борьбу за Золотой мяч

Килиан Мбаппе

Форвард «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе, который отметился четырьмя забитыми голами в игре против «Лиона» в рамках 9-го тура Лиги 1 (5:0), рассказал относительно своих перспектив о получении индивидуальной награды «Золотой мяч». Также французский нападающий рассказал о роли партнера по атаке Неймара.

«Золотой мяч»? Я не исключаю. Намерен продолжать прогресс, играть на том же уровне. Если рано или поздно мне удастся его получить, то так этому и быть. В случае, если не получу его, то ничего страшного не произойдет.

Неймар – великолепный футболист, это знают все. Он переживал непростой период, но сегодня он демонстрирует, что он прошел. Неймар полностью готов выходить на поле и выигрывать», - рассказывает Мбаппе.

Отметим, что в этом розыгрыше Лиги 1 на счету Мбаппе уже 8 забитых голов, 3 результативных паса в 5 сыгранных поединках.