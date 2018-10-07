Джон Терри завершил карьеру
Дата публикации: Вчера, 23:34 | Категория: Новости футбола
Экс-футболист сборной Англии, защитник Джон Терри официально заявил, что завершает игровую карьеру.
«После проведенных 23 лет в качестве игрока, я принял решение, что именно сейчас самое время для завершения карьеры. Теперь я начну новую главу в жизни, в которой будут новые вызовы», - заявил Терри.
Напомним, Джон Терри с 1998 по 2017 год выступал за лондонский «Челси». После один год провел в «Астон Вилле». За годы карьеры английский центрбэк пять раз становился чемпионом Англии и обладателем Кубка. Также трижды завоевывал Кубок английской лиги. Помимо этого, по разу Терри удавалось завоевать победу в Лиге чемпионов и Лиге Европы.
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