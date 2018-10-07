Дзюба: Акинфеев лучший вратарь в истории России
Форвард питерского «Зенита» и российской сборной Артём Дзюба дал комментарий относительно решения вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева завершить выступления в национальной команде.
«До последнего не верил в это. Многие просили меня прокомментировать это. Я не стал этого делать. Тогда я был в легком шоке. Даже сейчас не верится.
Мне кажется, что Игорю удалось доказать всем всё. В любом случае он является легендой. Вероятно, будет сказано громко, но считаю, что Акинфеев – лучший вратарь в истории России. Он идет в одном ряду с Яшиным. Игорь сделал весомый вклад в развитие нашего футбола. Играть на высоком уровне с 16 лет – невероятно. Спасибо ему огромное. Может он еще передумает и вернется. Игорь, я жду тебя в сборной всегда!», - сказал Дзюба.
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