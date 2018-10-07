Гвардиола: Салах – отличный футболист, но слабее Агуэро
Дата публикации: Вчера, 23:29 | Категория: Новости футбола
Главный коуч «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сравнил лидера своей команды Серхио Агуэро и форварда «Ливерпуля» Мохаммеда Салаха.
«Салах моложе Агуэро, но прошел лишь год, как он пополнил «Ливерпуль». Посмотрим, что будет потом. Салах является высококлассным игроком, так как забить 50 мячей за сезон способен не каждый. Но для футбола не редкость взлеты и падения.
Агуэро забивал множество голов за свою карьеру, но были ситуации, когда у него ничего не получалось. Посмотрим, что будет через 8-9 лет с Мохаммедом. Он отличный игрок, но пока не соответствует уровню Агуэро», - выразил мнение Гвардиола.
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