Фабрегас: хочу остаться в Челси

Сеск Фабрегас

Хавбек лондонского «Челси» Сеск Фабрега заявил, что был бы не прочь оформить новый трудовой договор с клубом. Текущий контракт рассчитан до середины 2019 года.

«Вопрос о моем будущем еще не решен. Признаюсь, что клуб пока ничего не говорил мне. До конца трудового соглашения лишь восемь месяцев, а я пока в неведении. Я хочу остаться в клубе. Последние четыре года я чувствую себя счастливым. Мы достигли огромных успехов. Думаю, что я имею хорошие отношения и взаимопонимание с футболистами и фанатами. Чувствую, что в футболе способен на многое, но последнее решение за руководством «Челси», - заявил испанский полузащитник.

Также Фабрегас сказал, что высоко оценивает работу главного коуча «синих» Маурицио Сарри.

«Думаю, что с Сарри «Челси» удастся достичь сенсационных результатов. Даже не думал, что удастся прочувствовать снова подобное. Конечно я хотел бы, чтобы Сарри возглавил наш клуб раньше. Но все равно, я доволен, как он работает.

Однажды, когда я стану тренером, то буду применять его методику. Надеюсь на долгую и плодотворную работу с Сарри», - сказал Фабрегас.