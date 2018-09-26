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ТОП-7 ● САМЫЕ МОЩНЫЕ КОМАНДЫ НА СТАРТЕ СЕЗОНА

Дата публикации: Сегодня, 19:56 | Категория: Новости футбола

Футбольный год в самом разгаре, и мы уже увидели много крутых матчей и красивенных голов. Давайте вспомним, как стартовали команды в начале сезона и выясним, какие из них проявили себя особенно мощно

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