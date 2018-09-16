Президент «ПСЖ» считает Тухеля лучшим тренером в мире
Дата публикации: Сегодня, 07:26 | Категория: Новости футбола
Нассер Аль-Хелаифи, являющийся президентом «Пари Сен-Жермен» рассказал, чего ждет от предстоящей игры в рамках Лиги чемпионов против «Ливерпуля» и заявил, что наставник парижского клуба – лучший специалист в мире.
«Эта игра будет непростой. Мы знаем, что будет трудно, ведь в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов «Ливерпуль» дошел до финальной игры. Но «Пари Сен-Жермен» имеет отличных футболистов, тренера. Эта команда сможет достойно сыграть на «Энфилде». «ПСЖ» - отличная команда, которую возглавляет лучший в мире тренер», - заявил президент французского клуба.
Напомним, что поединок «Ливерпуль –«ПСЖ» пройдет 18 сентябре на стадионе «Энфилд».
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