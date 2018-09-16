Сарри: Азар может забить 40 голов за сезон
Главный коуч лондонского «Челси» Маурицио Сарри дал комментарий по поводу хавбека своей команды Эден Азара, который за 5 туров Английской Премьер-лиги смог заколотить 5 мячей.
«Когда мы контролируем мяч на своей половине поля и делаем до шести пасов, то Азар тратит много энергии. Он мог бы беречь силы. Уверен, что он способен забить 30 либо 35 мячей за сезон. Считаю, ему удастся достичь этого.
Эден вернулся в расположение клуба из сборной совсем недавно и получил отдых. Я ему сказал, что он может забить 40 голов и для этому он должен тратить меньше сил, используя их на последних 25 метрах перед воротами соперника», - сказал итальянский специалист.
Отметим, что в прошлом сезоне Английской Премьер-лиги бельгийский полузащитник забил 12 голов в 31 сыгранном матче.
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