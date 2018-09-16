Руни хочет начать карьеру тренера
Дата публикации: Сегодня, 07:22 | Категория: Новости футбола
Именитый форвард Уэйн Руни, ныне выступающий за американский «Ди Си Юнайтед», после завершения карьеры желает начать карьеру тренера.
Отмечается, что в настоящее время английский нападающий не имеет планов по продолжению карьеры игрока. После завершения трудового соглашения с клубом, он намеревается закончить курсы тренера и начать работу в новом амплуа.
«Самым лучшим способом, чтобы стать тренером, является честность с игроками и умение управления командой.
Я очень хорошо знаю футбол. Именно ему я посвятил всю свою жизнь. Считаю неправильным, когда игроки с карьерой, подобно моей, заканчивая играть просто уходят. Я в футболе – с ранних лет. Я не хочу покидать его», - сказал Руни.
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