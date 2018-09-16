Моуринью: Погба никогда не говорил, что хочет уйти из МЮ
Главный коуч «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью сказал, что ничего не знает о планах агента Мино Райолы, являющегося представителем Поля Погбы о планах организации перехода игрока в туринский «Ювентус».
«Погба вернулся в клуб сразу по окончанию Чемпионата мира в России. Мы продолжаем работу уже на протяжении двух месяцев. За этот период он никогда не говорил мне о своем желании уйти.
Я не знаю, что будет в дальнейшем, поэтому я комментирую лишь факты, а не слухи, которые тиражируются в СМИ», - сказал Моуринью.
Отметим, что накануне некоторые итальянские футбольные издания сообщили об активном интересе «Ювентуса» к Полю Погба. При этом добавив, что французский центральный полузащитник был бы не против перехода. Однако, «красные дъяволы» заявили, что не собираются рассматривать предложения по трансферу 25-летнего хавбека.
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