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Моуринью: Погба никогда не говорил, что хочет уйти из МЮ

Дата публикации: Сегодня, 07:21 | Категория: Новости футбола

Поль ПогбаПоль Погба

Главный коуч «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью сказал, что ничего не знает о планах агента Мино Райолы, являющегося представителем Поля Погбы о планах организации перехода игрока в туринский «Ювентус».

                «Погба вернулся в клуб сразу по окончанию Чемпионата мира в России. Мы продолжаем работу уже на протяжении двух месяцев. За этот период он никогда не говорил мне о своем желании уйти.

                Я не знаю, что будет в дальнейшем, поэтому я комментирую лишь факты, а не слухи, которые тиражируются в СМИ», - сказал Моуринью.

                Отметим, что накануне некоторые итальянские футбольные издания сообщили об активном интересе «Ювентуса» к Полю Погба. При этом добавив, что французский центральный полузащитник был бы не против перехода. Однако, «красные дъяволы» заявили, что не собираются рассматривать предложения по трансферу 25-летнего хавбека.

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