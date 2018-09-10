Терри отказался перейти в Спартак
Дата публикации: Сегодня, 07:39 | Категория: Новости футбола
Именитый экс-капитан английской сборной и лондонского «Челси» Джон Терри все-таки отклонил поступившее к нему предложение о переходе от московского «Спартака».
«Серьезно все обдумав, я принял решение ответить отказом на предложение оформить контракт со «Спартаком». Хочу пожелать этому клубу и его фанатам всего самого лучшего в этом сезоне. «Спартак» является амбициозной командой, а ее профессионализм меня впечатляет», - отметил 37-летний Терри.
Опытнейший защитник добавил, что на данное решение повлияла его семья.
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