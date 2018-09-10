Терри отказался перейти в Спартак

Джон Терри

Именитый экс-капитан английской сборной и лондонского «Челси» Джон Терри все-таки отклонил поступившее к нему предложение о переходе от московского «Спартака».

«Серьезно все обдумав, я принял решение ответить отказом на предложение оформить контракт со «Спартаком». Хочу пожелать этому клубу и его фанатам всего самого лучшего в этом сезоне. «Спартак» является амбициозной командой, а ее профессионализм меня впечатляет», - отметил 37-летний Терри.

Опытнейший защитник добавил, что на данное решение повлияла его семья.