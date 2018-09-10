Барселона зимой намерена арендовать Погба с правом выкупа
Дата публикации: Сегодня, 07:37 | Категория: Новости футбола
«Барселона» не оставляет попыток заполучить центрального полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.
По информации британских футбольных СМИ, со ссылкой на одного их испанских журналистов, «Барселона» собирается заполучить игрока в начале 2019 года. Отмечается, что с целью избегания нарушения правил финансового fair-play, «сине-гранатовые» возьмут французского хавбека в аренду до окончания сезона с опцией выкупа.
Помимо этого, по имеющимся данным, активным сторонником перехода Погба в каталонский клуб является лидер атак команды Лионель Месси. Сообщается, что аргентинец уже провел беседу с руководством «блаугранос» о необходимости осуществления данного трансфера.
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