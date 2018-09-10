Барселона зимой намерена арендовать Погба с правом выкупа

Поль Погба

«Барселона» не оставляет попыток заполучить центрального полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.

По информации британских футбольных СМИ, со ссылкой на одного их испанских журналистов, «Барселона» собирается заполучить игрока в начале 2019 года. Отмечается, что с целью избегания нарушения правил финансового fair-play, «сине-гранатовые» возьмут французского хавбека в аренду до окончания сезона с опцией выкупа.

Помимо этого, по имеющимся данным, активным сторонником перехода Погба в каталонский клуб является лидер атак команды Лионель Месси. Сообщается, что аргентинец уже провел беседу с руководством «блаугранос» о необходимости осуществления данного трансфера.