Дибала: повезло играть с Роналду и Месси

Пауло Дибала

Форвард туринского «Ювентуса» и национальной команды Аргентины Пауло Дибала отметил, что ему повезло выступать в одних коллективах вместе с лучшими исполнителями в мире – Месси и Роналду – в сборной и клубе соответственно.

«Роналду является отличным футболистом. Повезло, что в сборной могу сыграть и с Месси», - говорит Дибала.

Помимо этого, игрок поделился о подготовке «Ювентуса» к еврокубковым поединкам:

«Уже в следующую среду нас ждет игра против «Валенсии». Мы должны усердно работать и делать все от нас зависящее, чтобы побеждать», - сказал 24-летний нападающий.