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Дибала: повезло играть с Роналду и Месси

Дата публикации: Сегодня, 07:35 | Категория: Новости футбола

Пауло ДибалаПауло Дибала

Форвард туринского «Ювентуса» и национальной команды Аргентины Пауло Дибала отметил, что ему повезло выступать в одних коллективах вместе с лучшими исполнителями в мире – Месси и Роналду – в сборной и клубе соответственно.

                «Роналду является отличным футболистом. Повезло, что в сборной могу сыграть и с Месси», - говорит Дибала.

                Помимо этого, игрок поделился о подготовке «Ювентуса» к еврокубковым поединкам:

                «Уже в следующую среду нас ждет игра против «Валенсии». Мы должны усердно работать и делать все от нас зависящее, чтобы побеждать», - сказал 24-летний нападающий.

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