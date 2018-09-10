Дибала: повезло играть с Роналду и Месси
Дата публикации: Сегодня, 07:35 | Категория: Новости футбола
Форвард туринского «Ювентуса» и национальной команды Аргентины Пауло Дибала отметил, что ему повезло выступать в одних коллективах вместе с лучшими исполнителями в мире – Месси и Роналду – в сборной и клубе соответственно.
«Роналду является отличным футболистом. Повезло, что в сборной могу сыграть и с Месси», - говорит Дибала.
Помимо этого, игрок поделился о подготовке «Ювентуса» к еврокубковым поединкам:
«Уже в следующую среду нас ждет игра против «Валенсии». Мы должны усердно работать и делать все от нас зависящее, чтобы побеждать», - сказал 24-летний нападающий.
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