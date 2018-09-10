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Модрич: не буду уходить из Реала

Дата публикации: Сегодня, 07:33 | Категория: Новости футбола

Лука МодричЛука Модрич

Хавбек мадридского «Реала» Лука Модрич заявил о том, что не собирается уходить из команды. Напомним, ранее ряд футбольных изданий сообщили о том, что 33-летний исполнитель перейдет в итальянский «Интер» в ближайшее зимнее окно трансферов.

                «Покинуть «Реал»? Совсем не думаю об этом. Этот клуб является наилучшим в мире. Зачем мне уходить из него?», - говорит Модрич.

                Отметим, что действующее трудовое соглашение Модрича с «Реалом» будет действовать до середины 2022 года. В контракте игрока заложена сумма отступных в размере 700 000 000 евро. Именно такой клаусулой президент «королевского» клуба Флорентино Перес продемонстрировал, что не желает расставаться с хорватским полузащитником.

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