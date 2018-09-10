Модрич: не буду уходить из Реала
Дата публикации: Сегодня, 07:33 | Категория: Новости футбола
Хавбек мадридского «Реала» Лука Модрич заявил о том, что не собирается уходить из команды. Напомним, ранее ряд футбольных изданий сообщили о том, что 33-летний исполнитель перейдет в итальянский «Интер» в ближайшее зимнее окно трансферов.
«Покинуть «Реал»? Совсем не думаю об этом. Этот клуб является наилучшим в мире. Зачем мне уходить из него?», - говорит Модрич.
Отметим, что действующее трудовое соглашение Модрича с «Реалом» будет действовать до середины 2022 года. В контракте игрока заложена сумма отступных в размере 700 000 000 евро. Именно такой клаусулой президент «королевского» клуба Флорентино Перес продемонстрировал, что не желает расставаться с хорватским полузащитником.
Похожие новости:
Перес: Интер хотел получить Модрича ничего не заплатив
Лука Модрич Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес сообщил о попытках миланского «Интера» заполучить хавбека...
Лука Модрич Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес сообщил о попытках миланского «Интера» заполучить хавбека...
Модрич желает уйти из Реала в Интер
Лука Модрич Хорватский хавбек Лука Модрич намерен покинуть мадридский «Реал» и пополнить итальянский «Интер». Об этом...
Лука Модрич Хорватский хавбек Лука Модрич намерен покинуть мадридский «Реал» и пополнить итальянский «Интер». Об этом...
Перес: Цена Модрича – 750 млн евро
Лука Модрич Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес заявил, что хавбек «сливочных» Лука Модрич будет продан лишь за...
Лука Модрич Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес заявил, что хавбек «сливочных» Лука Модрич будет продан лишь за...
Модрич: обменял бы ряд титулов с Реалом на трофей со сборной Хорватии
Лука Модрич Хавбек мадридского «Реала» и хорватской сборной Лука Модрич подытожил прошедший клубный сезон и заявил, что был бы не прочь...
Лука Модрич Хавбек мадридского «Реала» и хорватской сборной Лука Модрич подытожил прошедший клубный сезон и заявил, что был бы не прочь...
Модрич может вернуться в АПЛ
Л. Модрич, центральный хавбек «Реала» (Мадрид), задумался о целесообразности смены клуба. Такую информацию предоставил Diario Gol. ...
Л. Модрич, центральный хавбек «Реала» (Мадрид), задумался о целесообразности смены клуба. Такую информацию предоставил Diario Gol. ...