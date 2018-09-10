Хедира: мы имеем все для победы в ЛЧ

Сами Хедира

Хавбек туринского «Ювентуса» Сами Хедира заявил, что его команда намеревается завоевать победу в Лиге чемпионов в текущем сезоне.

«Наш клуб имеет богатую историю. Когда выступаешь за него, то следует становиться чемпионом. За команду нужно отдавать все силы и гордиться, что играешь здесь. Надеюсь, что нам удастся стать лучшими не только в Италии, но и в Европе.

На протяжении последних четырех лет «Ювентус» два раза уступал в финале Лиги чемпионов. Считаю, если команда добилась подобного, то это значит, что она сильна и ей что-то не хватает.

То, что в нашей команде Роналду – не значит, что мы автоматически стали чемпионами. Однако, теперь мы имеем все для победы в Лиге чемпионов. Он придает нам уверенности и мотивации вести борьбу на высоком уровне», - отметил Хедира.

Напомним, совсем накануне немецкий хавбек оформил новое трудовое соглашение с «Ювентусом», которое рассчитано на 3 года.