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Хедира: мы имеем все для победы в ЛЧ

Дата публикации: Сегодня, 07:29 | Категория: Новости футбола

Сами ХедираСами Хедира

Хавбек туринского «Ювентуса» Сами Хедира заявил, что его команда намеревается завоевать победу в Лиге чемпионов в текущем сезоне.

«Наш клуб имеет богатую историю. Когда выступаешь за него, то следует становиться чемпионом. За команду нужно отдавать все силы и гордиться, что играешь здесь. Надеюсь, что нам удастся стать лучшими не только в Италии, но и в Европе.
                На протяжении последних четырех лет «Ювентус» два раза уступал в финале Лиги чемпионов. Считаю, если команда добилась подобного, то это значит, что она сильна и ей что-то не хватает.

                То, что в нашей команде Роналду – не значит, что мы автоматически стали чемпионами. Однако, теперь мы имеем все для победы в Лиге чемпионов. Он придает нам уверенности и мотивации вести борьбу на высоком уровне», - отметил Хедира.

 Напомним, совсем накануне немецкий хавбек оформил новое трудовое соглашение с «Ювентусом», которое рассчитано на 3 года.

 

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