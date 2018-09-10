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Тевес: Роналду почти весь день в спортзале

Дата публикации: Сегодня, 07:27 | Категория: Новости футбола

Карлос ТевесКарлос Тевес

Форвард «Боки Хуниорс» Карлос Тевес рассказал о впечатлениях от совместной работы с Лионелем Месси и Криштиану Роналду, с которыми играл в сборной Аргентины и «Манчестер Юнайтед» соответственно.

                «Никогда не видел, чтобы Месси занимался в спортзале. Все имеющиеся характеристики Лионеля – дар природы. Что касается Роналду, то он почти весь день тратит на спортзал. Он ставит цель являться лучшим во всем. Криштиану приходит в зал за один час до тренировочных занятий. Однажды я был на базе уже в 6 утра, а он уже начал тренироваться», - вспоминает аргентинский нападающий.

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