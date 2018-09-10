Президент Наполи: Инсинье стоит 200 млн евро
Дата публикации: Сегодня, 07:26 | Категория: Новости футбола
Аурелио Де Лаурентис, являющийся президентом «Наполи» заявил, что отпустит форварда своей команды Лоренцо Инсинье лишь при получении достойного предложения по трансферу.
«В трудовом соглашении Инсинье указана символическая сумма. Мы разговаривали по этому поводу с его агентом Мино Райолой и решили, что футболист будет продан, если по нему будет предложение в размере 200 000 000 евро. Это наша устная договоренность», - сказал президент итальянского клуба.
Отметим, что 27-летний нападающий «партенопейцев» в трех стартовых матчах Серии А забил 1 гол, а в прошлом розыгрыше итальянского первенства ему удалось отметиться 8 голами и 11 результативными пасами.
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