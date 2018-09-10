Далич: после 20-й минуты Хорватия исчесла с поля

Златко Далич

Главный коуч сборной Хорватии Златко Далич дал оценку разгромному поражению команде Испании в ходе второго тура группового раунда Лиги наций.

«Мы хорошо показали себя в первые 20 минут. За это время нам удалось создать три 100% момента. Но после повреждения Врсалько, команда просто исчесла с поля. Сборная Хорватии даже не оставила своей тени. Нужно отметить, что это является проблемой. Нам нужно учиться на своих ошибках», - говорит Далич.

Напомним, хорватская команда пропустила шесть безответных голов от сборной Испании.