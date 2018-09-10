Энрике: нашли слабые места у сборной Хорватии
Дата публикации: Сегодня, 07:23 | Категория: Новости футбола
Главный наставник национальной команды Испании Луис Энрике поделился эмоциями над разгромом сборной Хорватии (6:0) в рамках группового раунда Лиги наций.
«Наиболее всего я удовлетворен отношением своих подопечных к этом матчу, ведь нам противостояли вице-чемпионы мира. Итоговый счет – впечатляет. Это – результат общих усилий. Счастлив, что имею в распоряжении таких высококлассных исполнителей.
К середине первой половины игры мы смогли найти слабые места в игровой схеме соперника, чем удалось и воспользоваться. Поражен тем, как команда была нацелена на результат и какое у нее было желание вести борьбу», - отметил испанский специалист.
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