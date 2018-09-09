Бускетс: победа над Хорватии будет большим успехом
Дата публикации: Сегодня, 07:56 | Категория: Новости футбола
Хавбек «Барселоны» и сборной Испании Серхио Бускетс оценил соперника – команду Хорватии, с которой испанцам предстоит встретиться в матче второго тура группового раунда Лиги наций.
«Сборная Хорватии является очень хорошей командой. Она сбалансирована во всех смыслах. Мы отлично видели ее на минувшем Чемпионате мира. Если нам удастся обыграть такую команду, в которой в центре такие исполнители, как Ракитич и Модрич – это будет большим успехом. Лично я люблю трудные игры. Мне нравится преодолевать подобные препятствия», - говорит Бускетс.
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