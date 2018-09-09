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Энрике: Месси – лучший игрок мира

Дата публикации: Сегодня, 07:54 | Категория: Новости футбола

Луис ЭнрикеЛуис Энрике

Главный коуч национальной команды Испании Луис Энрике рассказал, чего ждет от поединка в рамках второго тура группового раунда Лиги наций против сборной Хорватии. Также специалист отметил уровень игры нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.

                «В команде Хорватии я бы отметил Модрича и Ракитича. Эти футболисты показывают отличный футбол и заслуживают индивидуальные титулы. Но если бы мне задали вопрос, «Кто является лучшим футболистом в мире на сегодня?», - я бы ответил, что это Месси. Он на ступень выше всех остальных игроков.

                Подробно о тактической схеме и составе команды на игру с хорватской командой рассказывать не буду, так как не намерен подсказывать Даличу. Видел, какую игру показывала Хорватия на Мундиале. Эта сборная имеет хорошую команду, которая отлично действует, как в обороне, так и в атаке», - отмечает Энрике.

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