Финал ЛЧ может состояться в США

Финал Лиги чемпионов УЕФА

По данным ряда спортивных информагентств со ссылкой на доверенные источники, Союз европейских футбольных ассоциаций ведут переговоры о проведении финала Лиги чемпионов в Соединенных Штатах Америки, а именно в Нью-Йорке.

При этом, какой именно будет выбран год проведения пока не сообщается. По имеющимся данным, в основе подобной идеи лежит финансовый вопрос.

Напомним, что финальный поединок Лиги чемпионов сезона 2018-2019 годов пройдет в столице Испании – Мадриде, на стадионе «Ванда Метрополитано», а в будущем сезоне – в Стамбуле, на Олимпийском стадионе.