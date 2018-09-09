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Финал ЛЧ может состояться в США

Дата публикации: Сегодня, 07:52 | Категория: Новости футбола

Финал Лиги чемпионов УЕФАФинал Лиги чемпионов УЕФА

По данным ряда спортивных информагентств со ссылкой на доверенные источники, Союз европейских футбольных ассоциаций ведут переговоры о проведении финала Лиги чемпионов в Соединенных Штатах Америки, а именно в Нью-Йорке.

                При этом, какой именно будет выбран год проведения пока не сообщается. По имеющимся данным, в основе подобной идеи лежит финансовый вопрос.

                Напомним, что финальный поединок Лиги чемпионов сезона 2018-2019 годов пройдет в столице Испании – Мадриде, на стадионе «Ванда Метрополитано», а в будущем сезоне – в Стамбуле, на Олимпийском стадионе.

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