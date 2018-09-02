Лёв: Озил не вернется в сборную Германии

Месут Озил

Главный коуч национальной команды Германии Йоахим Лёв заявил, что возвращение хавбека лондонского «Арсенала» Месута Озила в сборную – исключено.

«Я считаю, что он, объяснив свой уход из сборной, сам закрыл эту дверь. Его решение не обсуждается. Не думаю, что он рассматривает вопрос возращения к нам», - говорит Лёв.

Напомним, перед стартом Чемпионата мира в России Озил сфотографировался с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. За это футболиста начали серьезно критиковать в Германии. После того, как его сборная вылетела с Мундиаля, полузащитник заявил о том, что завершает выступления на международном уровне.