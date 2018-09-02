Лёв: Озил не вернется в сборную Германии
Дата публикации: Вчера, 22:23 | Категория: Новости футбола
Главный коуч национальной команды Германии Йоахим Лёв заявил, что возвращение хавбека лондонского «Арсенала» Месута Озила в сборную – исключено.
«Я считаю, что он, объяснив свой уход из сборной, сам закрыл эту дверь. Его решение не обсуждается. Не думаю, что он рассматривает вопрос возращения к нам», - говорит Лёв.
Напомним, перед стартом Чемпионата мира в России Озил сфотографировался с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. За это футболиста начали серьезно критиковать в Германии. После того, как его сборная вылетела с Мундиаля, полузащитник заявил о том, что завершает выступления на международном уровне.
Похожие новости:
Озил: Хочу сыграть в финале ЧМ против Англии и выиграть
Месут Озил Хавбек лондонского «Арсенала» и сборной Германии Месут Озил сказал, что хочет сыграть в финальном матче Чемпионата мира против...
Месут Озил Хавбек лондонского «Арсенала» и сборной Германии Месут Озил сказал, что хочет сыграть в финальном матче Чемпионата мира против...
Озил готов пополнить Барселону
Хавбек лондонского «Арсенала» Месут Озил, имеющий соглашение с «канонирами» до конца текущего сезона, намерен покинуть клуб....
Хавбек лондонского «Арсенала» Месут Озил, имеющий соглашение с «канонирами» до конца текущего сезона, намерен покинуть клуб....
Моуринью понадобился Месут Озил
М. Озил, один из нынешних лидеров «Арсенала» (Лондон), может летом перебраться в ряды конкурента Канониров в Премьер-лиге. По...
М. Озил, один из нынешних лидеров «Арсенала» (Лондон), может летом перебраться в ряды конкурента Канониров в Премьер-лиге. По...
Месут Озил заявил, что находится на пике своей карьеры
Хав Пушкарей Озил полагает, что текущий сезон является лучшим в его профессиональной карьере. Немец говорит о том, что «Арсеналу» в...
Хав Пушкарей Озил полагает, что текущий сезон является лучшим в его профессиональной карьере. Немец говорит о том, что «Арсеналу» в...
Месут Озил подозревается в наезде на фотографа
Правоохранительные органы допросили футболиста лондонского «Арсенала» Месута Озила. Дело в том, что немецкий полузащитник подозревается в наезде на...
Правоохранительные органы допросили футболиста лондонского «Арсенала» Месута Озила. Дело в том, что немецкий полузащитник подозревается в наезде на...