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Зидан: всегда знал, что Реал не будет паниковать

Дата публикации: Вчера, 22:21 | Категория: Новости футбола

Зинедин ЗиданЗинедин Зидан

Экс-тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан ответил на вопрос, какая из трех побед в Лиге чемпионов является для него наиболее важной и предметом гордости.

                «Все три победы в Лиге чемпионов были фантастическими. Каждая из них – особенная. Первую мне удалось завоевать в качестве дебюта в роли главного наставника команды. Вторая была символичной и достаточно сложной. Мы противостояли «Ювентусу» и показали отличную вторую половину встречи. И, наконец третий титул – венец моей работы в качестве главного коуча «Реала».

                Я всегда был верен своей философии футбола, которую мне удалось привить футболистам. Мы имели один стиль и манеру в игре против всех соперников. Нередко было так, когда нам удалось добиваться хорошего результата на выезде и затем расслабляться перед ответным матчем. Но я всегда знал о том, что «Реал» не будет впадать в панику. Когда работаешь с исполнителями топ-класса, можно быть уверенным в том, что они знают, как действовать в ситуации, когда игра не идет. Они способны быстро исправлять сложившуюся ситуацию. Задача состояла только в том, чтобы успокоить их», - рассказывает французский специалист.

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