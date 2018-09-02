Месси: теперь игроками управляют деньги, а не борьба за честь клуба
Именитый форвард «Барселоны» Лионель Месси считает, что современному футболу характерно, когда игроками управляют деньги, а не борьба за честь клуба.
«Думаю, настало время завоевать победу в Лиге чемпионов. На протяжении последних трех лет мы показывали неубедительные результаты. Прошлый еврокубковый турнир был худшим из всех. Как команда, нам нужно стремиться к этому титулу. Мы имеем отличный состав и мы способны сделать это.
Бывают клубы, у которых в распоряжении гораздо больше денежных средств и они делают ставку именно на это. В настоящее время футболистами руководят деньги, а не стремление вести борьбу за честь клуба. Важнее финансы, чем определенная цель, которую хочешь достигнуть с командой.
В «Барселоне» у меня есть всё. Я живу здесь с 13 лет. Я провел свою жизнь в лучшей команде мира, и, вероятно, в лучшем городе мира. Мои дети родом из Каталонии. Не думаю, что мне еще что-то нужно», - сказал аргентинский исполнитель.
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