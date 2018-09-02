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Моуринью: Если меня уволят, то МЮ не расплатиться

Дата публикации: Сегодня, 21:00 | Категория: Новости футбола

Жозе Моуринью

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью ответил шуткой, на предположения о возможном увольнении со своего поста.

                Отметим, что ежегодная заработная плата португальского специалиста за год составляет 15 000 000 фунтов стерлингов. При этом, он не разделяет позиций вице-президента клуба Эдом Вудвордом ввиду отсутствия активности на рынке трансферов летом этого года.
                «Говорят, что меня могут уволить. Я так не думаю. Если я буду уволен, то вы представляете вообще, сколько им придется выплатить мне денег?», - шутит Моуринью.

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