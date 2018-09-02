Куртуа: уровень Реала выше, чем у Челси
Дата публикации: Сегодня, 20:57 | Категория: Новости футбола
Вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа рассказал о процессе адаптации в «королевском» клубе и сравнил уровень своей прошлой и нынешней команды.
«Мне удалось найти общий язык с футболистами. Во время игры я отлично контактирую с защитной линией. Видно, что уровень команды очень высокий. Я убеждаюсь в том, что Серхио Рамос – лучший центральный защитник в мире. Уровень «Реала» выше, чем у «Челси»», - заявил Куртуа.
Напомним, что бельгийский страж ворот пополнил мадридский «Реал» в августе этого года.
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