Виллиан: Сарри хочет, чтобы Челси выстраивал игру от защиты
Дата публикации: Сегодня, 20:55 | Категория: Новости футбола
Атакующий полузащитник лондонского «Челси» рассказал о том, что требует от команды их наставник Маурицио Сарри.
«Сарри хочет, чтобы мы больше контролировали мяч и играли от защиты. Также он желает, чтобы команда играла в одно-два касания и действовала быстро. Он любит красивый футбол и нам нужно совершенствоваться и развиваться в данном направлении.
Играть проще, когда соперник дает больше места для маневра. Но нам нужно быть готовым к любым условиям», - сказал Виллиан.
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