Виллиан: Сарри хочет, чтобы Челси выстраивал игру от защиты

Маурицио Сарри

Атакующий полузащитник лондонского «Челси» рассказал о том, что требует от команды их наставник Маурицио Сарри.

«Сарри хочет, чтобы мы больше контролировали мяч и играли от защиты. Также он желает, чтобы команда играла в одно-два касания и действовала быстро. Он любит красивый футбол и нам нужно совершенствоваться и развиваться в данном направлении.

Играть проще, когда соперник дает больше места для маневра. Но нам нужно быть готовым к любым условиям», - сказал Виллиан.