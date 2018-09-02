Манчини: проблема сборной Италии в том, что ее игроки не играют в клубах

Роберто Манчини

Главный наставник итальянской сборной Роберто Манчини посетовал на то, что игроки его команды не имеют регулярной практики в клубах.

«Мы видели ряд игр, но в них принимали участие немногие итальянские исполнители. Это может стать проблемой. Мы вызвали футболистов, который были задействованы в системе и участвовали в последних трех поединках.

Итальянские футболисты не имеют постоянной игровой практики. Не думаю, что в Италии происходило похожее в таких масштабах. Это касается не только полевых футболистов, но и голкиперов», - говорит Манчини.

Отметим, национальная команда Италии в рамках группового раунда Лиги наций встретится со сборными Польши и Португалии.