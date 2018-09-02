Манчини: проблема сборной Италии в том, что ее игроки не играют в клубах
Дата публикации: Сегодня, 21:52 | Категория: Новости футбола
Главный наставник итальянской сборной Роберто Манчини посетовал на то, что игроки его команды не имеют регулярной практики в клубах.
«Мы видели ряд игр, но в них принимали участие немногие итальянские исполнители. Это может стать проблемой. Мы вызвали футболистов, который были задействованы в системе и участвовали в последних трех поединках.
Итальянские футболисты не имеют постоянной игровой практики. Не думаю, что в Италии происходило похожее в таких масштабах. Это касается не только полевых футболистов, но и голкиперов», - говорит Манчини.
Отметим, национальная команда Италии в рамках группового раунда Лиги наций встретится со сборными Польши и Португалии.
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