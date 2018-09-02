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Перес: Интер хотел получить Модрича ничего не заплатив

Дата публикации: Сегодня, 21:50 | Категория: Новости футбола

Лука МодричЛука Модрич

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес сообщил о попытках миланского «Интера» заполучить хавбека «королевского» клуба Луку Модрича в летний период трансферов.

                «Ранее я не видел такого, когда клуб стремился заполучить нашего игрока ничего не заплатив. Такое в моей жизни впервые – с таким еще не сталкивался», - сказал Перес.

                Напомним, ранее ряд СМИ сообщал, что «Интер» намерен получить Модрича путем ведения переговоров с футболистом без разрешения «Реала». После этого, президент «сливочных» Перес подал в ФИФА жалобу на итальянский клуб.

                Добавим, что действующее соглашение Модрича с «Реалом» рассчитано до середины 2022 года. В нем заложена клаусула в размере свыше 700 000 000 евро.

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