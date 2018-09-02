Моуринью: МЮ не собирался приглашать Роналду
Главный коуч «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью ответил на слухи, по которым менеджмент клуба намеревался купить именитого португальского нападающего Криштиану Роналду в ходе летнего трансферного окна. Этим летом он пополнил туринский «Ювентус».
««Ювентус» является одной из тех европейских команд, которая вкладывает в Лигу чемпионов. Им не нужно вкладываться для победы в итальянском первенстве, так как они побеждали в нем на протяжении нескольких лет.
Безусловно, их задача – завоевать победу в Лиге чемпионов. Два раза они были близки к этому, выходя в финал. «Ювентус» является грандом, инвестируемым в состав команды. Они имеют фантастических исполнителей, но им будет сложно в Лиге чемпионов при встрече с «Манчестер Юнайтед».
Вопрос возвращения Роналду в «МЮ» никогда не стоял. Поэтому я не мог говорить о том, нужен ли он нам», - сказал португальский специалист.
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