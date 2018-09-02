  • twitter
  • facebook
  • vkontakte
  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport LIVE
  • Sport TV
Свернуть список трансляций

Моуринью: МЮ не собирался приглашать Роналду

Дата публикации: Сегодня, 21:48 | Категория: Новости футбола

Жозе МоуриньюЖозе Моуринью

Главный коуч «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью ответил на слухи, по которым менеджмент клуба намеревался купить именитого португальского нападающего Криштиану Роналду в ходе летнего трансферного окна. Этим летом он пополнил туринский «Ювентус».

                ««Ювентус» является одной из тех европейских команд, которая вкладывает в Лигу чемпионов. Им не нужно вкладываться для победы в итальянском первенстве, так как они побеждали в нем на протяжении нескольких лет.

                Безусловно, их задача – завоевать победу в Лиге чемпионов. Два раза они были близки к этому, выходя в финал. «Ювентус» является грандом, инвестируемым в состав команды. Они имеют фантастических исполнителей, но им будет сложно в Лиге чемпионов при встрече с «Манчестер Юнайтед».

                Вопрос возвращения Роналду в «МЮ» никогда не стоял. Поэтому я не мог говорить о том, нужен ли он нам», - сказал португальский специалист.

Нравится
Похожие новости:
  • Моуринью: МЮ нужно усиление
    Моуринью: МЮ нужно усиление
    Жозе Моуринью Главный коуч «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью заявил, что его команде требуется немедленное усиление. Португальский...
  • Моуринью: Реал оставит Роналду
    Моуринью: Реал оставит Роналду
    Жозе Моуринью Главный коуч «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью уверен, что форвард мадридского «Реала» Криштиану Роналду будет...
  • Бэйл договорился с Моуринью о переходе в Манчестер Юнайтед
    Бэйл договорился с Моуринью о переходе в Манчестер Юнайтед
    Фланговый форвард столичного испанского «Реала» — валлиец Г. Бэйл — сумел договориться с наставником «Манчестер...
  • Sky Sports: ПСЖ может перехватить Моуринью у Ман Юнайтед
    Sky Sports: ПСЖ может перехватить Моуринью у Ман Юнайтед
    Как информируют СМИ Италии, действующий чемпион Франции сделает всё, чтобы заполучить португальского специалиста, который уже якобы договорился с...
  • Моуринью заговорил о победе в Лиге чемпионов
    Моуринью заговорил о победе в Лиге чемпионов
    Менеджер «Челси» считает, что Синим по силам победить в ЛЧ, невзирая на провальное выступление во внутреннем первенстве. По словам...
    • Рекомендуем
    Новости футбола
    Обзоры матчей
    Copyright © 2018
    Спорт
    Информация
    Чемпионаты
    Кубки
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Обращение к пользователям
    Авторизация close