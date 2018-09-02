Роналдо – президент Вальядолида
Дата публикации: Сегодня, 21:45 | Категория: Новости футбола
Именитый экс-форвард национальной команды Бразилии Роналдо стал президентом испанского «Вальядолида.
Бывший лидер атак «Барселоны» и «Реала» приобрел 51% акций футбольного клуба за 30 000 000 евро, сменив исполняющего обязанности президента Карлоса Суареса. Он будет переведен на другую должность.
Отметим, что бывший президент «Вальядолида» Жозе Моро раньше являлся партнером Роналдо в винной отрасли.
Напомним, что бразилец до 2016 года имел долю американской команды «Форт Лодердэйл Страйкерс».
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