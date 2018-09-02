  • twitter
  • facebook
  • vkontakte
  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport LIVE
  • Sport TV
Свернуть список трансляций

Азар: стиль Сарри мне импонирует

Дата публикации: Сегодня, 21:44 | Категория: Новости футбола

Эден АзарЭден Азар

Хавбек лондонского «Челси» Эден Азар рассказал о роли наставника команды Маурицио Сарри.

                «Мне нравится выступать за «Челси». Мы имеем хорошую команду и сильного тренера. Мне импонирует стиль нашего наставника, который нам прививается. Он совсем не похож на стиль тех специалистов, которые ранее работали с командой – Моуринью и Конте. Мы стали больше контролировать мяч, что радует. Нравится контролировать мяч в центре поля, ближе к воротам соперника», - говорит Азар.

                Напомним, контракт бельгийского полузащитника с «аристократами» рассчитан до середины 2020 года. При условии, если в конце сезона «Челси» займет место в первой 4-ке, то Азар останется в команде. В противном случае, он будет искать новое место работы, так как он собирается выступать в Лиге чемпионов.

Нравится
Похожие новости:
  • Сарри: Азар может стать лучшим футболистом в мире
    Сарри: Азар может стать лучшим футболистом в мире
    Эден Азар Главный коуч лондонского «Челси» Маурицио Сарри уверен в том, что хавбек команды Эден Азар имеет возможности для достижения...
  • Сарри: Уверен, что Азар, Виллиан и Куртуа останутся в Челси
    Сарри: Уверен, что Азар, Виллиан и Куртуа останутся в Челси
    Маурицио Сарри Главный коуч лондонского «Челси» Маурицио Сарри заявил об уверенности в том, что лидеры команды – полузащитники...
  • Азар отказался продлить контракт с Челси
    Азар отказался продлить контракт с Челси
    Эден Азар Хавбек лондонского «Челси» Эден Азар не рассматривает возможность подписания нового контракта с «синими». Об этом...
  • Азар: Предложение ПСЖ было бы трудно отклонить
    Азар: Предложение ПСЖ было бы трудно отклонить
    Хавбек «Челси» стремится победить в ЛЧ, поэтому он не исключает вариант с переходом в ПСЖ. В текущем сезоне Азар заметно сбавил...
  • Азар: «Интерес со стороны «ПСЖ» меня не волнует»
    Азар: «Интерес со стороны «ПСЖ» меня не волнует»
    Эден Азар, являющийся главной ударной силой «Челси» в этом сезоне, заверил поклонников команды, что не собирается в ближайшем будущем...
    • Рекомендуем
    Новости футбола
    Обзоры матчей
    Copyright © 2018
    Спорт
    Информация
    Чемпионаты
    Кубки
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Обращение к пользователям
    Авторизация close