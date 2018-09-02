Азар: стиль Сарри мне импонирует
Хавбек лондонского «Челси» Эден Азар рассказал о роли наставника команды Маурицио Сарри.
«Мне нравится выступать за «Челси». Мы имеем хорошую команду и сильного тренера. Мне импонирует стиль нашего наставника, который нам прививается. Он совсем не похож на стиль тех специалистов, которые ранее работали с командой – Моуринью и Конте. Мы стали больше контролировать мяч, что радует. Нравится контролировать мяч в центре поля, ближе к воротам соперника», - говорит Азар.
Напомним, контракт бельгийского полузащитника с «аристократами» рассчитан до середины 2020 года. При условии, если в конце сезона «Челси» займет место в первой 4-ке, то Азар останется в команде. В противном случае, он будет искать новое место работы, так как он собирается выступать в Лиге чемпионов.
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