Лунин арендован Леганесом

Андрей Лунин

Мадридский «Реал» отдал в аренду украинского вратаря Андрея Лунина в «Леганес». Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте «королевского» клуба.

Отмечается, что украинец проведет в команде из пригорода столицы Испании весь текущий сезон.

Подчеркнем, что ранее футбольные издания писали о том, что в аренде Лунина заинтересован ряд клубов, в числе которых назывались «Вальядолид», «Райо Вальекано», «Эльче».

Напомним, 19-летний вратарь перешел в «Реал» из луганской «Зари» этим летом. Переход исполнителя обошелся мадридцам в 14 000 000 евро, включая различные бонусы.