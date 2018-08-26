Лунин арендован Леганесом
Дата публикации: Сегодня, 00:20 | Категория: Новости футбола
Мадридский «Реал» отдал в аренду украинского вратаря Андрея Лунина в «Леганес». Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте «королевского» клуба.
Отмечается, что украинец проведет в команде из пригорода столицы Испании весь текущий сезон.
Подчеркнем, что ранее футбольные издания писали о том, что в аренде Лунина заинтересован ряд клубов, в числе которых назывались «Вальядолид», «Райо Вальекано», «Эльче».
Напомним, 19-летний вратарь перешел в «Реал» из луганской «Зари» этим летом. Переход исполнителя обошелся мадридцам в 14 000 000 евро, включая различные бонусы.
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