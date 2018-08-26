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МЮ готов расстаться с Марсьялем за 112 млн евро

Дата публикации: Сегодня, 00:12 | Категория: Новости футбола

Антони МарсьяльАнтони Марсьяль

Как сообщают британские издания, «Манчестер Юнайтед» готов к продаже форварда команды Антони Марсьяля.

                Отмечается, что «красные дъяволы» намерены заполучить за трансфер 22-летнего французского нападающего не меньше 112 000 000 евро. Напомним, «манкунианцы» приобрели Марсьяля в 2015 году у «Монако». Тогда сумма сделки составила 60 000 000 евро.

                До этого сообщалось, что главный коуч команды Жозе Моуринью проводил личную беседу с исполнительным директором клуба Эдом Вудвордом относительно продажи исполнителя. По имеющимся данным, португальский специалист намерен задействовать полученные денежные средства от продажи француза для усиления команды в зимнее окно трансферов.

                Отметим, что в прошлом сезоне Марсьяль сыграл в 30 поединках в составе «красных дъяволов», забил 9 голов и оформил 5 результативных пасов.

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