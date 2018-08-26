МЮ готов расстаться с Марсьялем за 112 млн евро
Как сообщают британские издания, «Манчестер Юнайтед» готов к продаже форварда команды Антони Марсьяля.
Отмечается, что «красные дъяволы» намерены заполучить за трансфер 22-летнего французского нападающего не меньше 112 000 000 евро. Напомним, «манкунианцы» приобрели Марсьяля в 2015 году у «Монако». Тогда сумма сделки составила 60 000 000 евро.
До этого сообщалось, что главный коуч команды Жозе Моуринью проводил личную беседу с исполнительным директором клуба Эдом Вудвордом относительно продажи исполнителя. По имеющимся данным, португальский специалист намерен задействовать полученные денежные средства от продажи француза для усиления команды в зимнее окно трансферов.
Отметим, что в прошлом сезоне Марсьяль сыграл в 30 поединках в составе «красных дъяволов», забил 9 голов и оформил 5 результативных пасов.
Похожие новости:
Антони Марсьяль Главный коуч «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью не собирается сдавать свои позиции. Как сообщают британские спортивные...
Антони Марсьяль Главный коуч «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью не собирается прощаться с нападающим команда Антони Марсьялем в это окно...
Антони Марсьяль Форвард «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль убедил главного наставника команды Жозе Моуринью в том, что он профпригоден....
А. Марсьяль, который был воспитан лионским «Олимпиком», может возвратиться в свою родную команду, правда, только на временной основе. Для...
По информации предоставленной источником The Sun, А. Марсьяль, форвард «Ман Юнайтед», близок к тому, чтобы продолжить свои выступления во...