Асенсио: Реал - самый требовательный клуб
Дата публикации: Сегодня, 09:02 | Категория: Новости футбола
Хавбек мадридского «Реала» Марко Асенсио рассказал, что не обращает внимание на слухи относительно его карьеры.
«Я стремлюсь не вникать в имеющиеся слухи вокруг меня. То, что на меня возлагаются надежды, считаю нормальным явлением. Я отлично сыграл в «Реале» последние два года и уверен, что их еще можно превзойти.
Главное для меня – победы клуба. Что произойдет в моей карьере – никто не знает. «Реал» является самым требовательным клубом в мире. Сразу же перейдя в него понимаешь, что для этого клуба придется отдавать все силы. Надеюсь, что мне удалось оправдать надежды, как команды, так и национальной сборной», - сказал Асенсио.
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