Асенсио: Реал - самый требовательный клуб

Марко Асенсио

Хавбек мадридского «Реала» Марко Асенсио рассказал, что не обращает внимание на слухи относительно его карьеры.

«Я стремлюсь не вникать в имеющиеся слухи вокруг меня. То, что на меня возлагаются надежды, считаю нормальным явлением. Я отлично сыграл в «Реале» последние два года и уверен, что их еще можно превзойти.

Главное для меня – победы клуба. Что произойдет в моей карьере – никто не знает. «Реал» является самым требовательным клубом в мире. Сразу же перейдя в него понимаешь, что для этого клуба придется отдавать все силы. Надеюсь, что мне удалось оправдать надежды, как команды, так и национальной сборной», - сказал Асенсио.