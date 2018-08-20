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Асенсио: Реал - самый требовательный клуб

Дата публикации: Сегодня, 09:02 | Категория: Новости футбола

Марко АсенсиоМарко Асенсио

Хавбек мадридского «Реала» Марко Асенсио рассказал, что не обращает внимание на слухи относительно его карьеры.
             «Я стремлюсь не вникать в имеющиеся слухи вокруг меня. То, что на меня возлагаются надежды, считаю нормальным явлением. Я отлично сыграл в «Реале» последние два года и уверен, что их еще можно превзойти.

                Главное для меня – победы клуба. Что произойдет в моей карьере – никто не знает. «Реал» является самым требовательным клубом в мире. Сразу же перейдя в него понимаешь, что для этого клуба придется отдавать все силы. Надеюсь, что мне удалось оправдать надежды, как команды, так и национальной сборной», - сказал Асенсио.

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