ПСЖ заинтересован в услугах Ракитича
По данным испанских изданий, на хорватского полузащитника «Барселоны» Ивана Ракитича претендует «Пари Сен-Жермен.
Как сообщается, парижане готовы отправить каталонскому клубу официальное предложение – 90 000 000 евро за трансфер.
Отметим, что ранее в футбольных СМИ появилась информация о том, что Ракитич покинет «Барселону» за сумму не меньше 125 000 000 евро. Но несмотря на это, руководство парижского клуба собирается уговорить руководство «сине-гранатовых», чтобы хорват был продан за меньшую сумму.
Напомним, что Ракитич пополнил «Барселону» летом 2014 года перейдя из «Севильи». В прошлом сезоне хорватский исполнитель принял участие в 35 играх испанского чемпионата, отметился 1 забитым голом и оформил 5 результативных пасов.
Похожие новости:
Хавбек «Барселоны», хорват И. Ракитич, может уйти из своего клуба в случае если Л. Энрике продолжит занимать пост управляющего...
Действующий итальянский чемпион нацелен на подписание хорвата И. Ракитича либо немца Т. Крооса. Об этом информирует издание Tuttosport. ...
В лице хорватского представителя каталонской «Барселоны» текущий менеджер «МЮ» видит усиление средней линии своего...
Опорный полузащитник «Пари Сен-Жермен» может вернуться на родину – итальянца М. Верратти готов приобрести...
По информации «Tuttomercatoweb», питерский «Зенит» обратился к «Вероне» с предложением по 22-летнему...