ПСЖ заинтересован в услугах Ракитича

Иван Ракитич

По данным испанских изданий, на хорватского полузащитника «Барселоны» Ивана Ракитича претендует «Пари Сен-Жермен.

Как сообщается, парижане готовы отправить каталонскому клубу официальное предложение – 90 000 000 евро за трансфер.

Отметим, что ранее в футбольных СМИ появилась информация о том, что Ракитич покинет «Барселону» за сумму не меньше 125 000 000 евро. Но несмотря на это, руководство парижского клуба собирается уговорить руководство «сине-гранатовых», чтобы хорват был продан за меньшую сумму.

Напомним, что Ракитич пополнил «Барселону» летом 2014 года перейдя из «Севильи». В прошлом сезоне хорватский исполнитель принял участие в 35 играх испанского чемпионата, отметился 1 забитым голом и оформил 5 результативных пасов.