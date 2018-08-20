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Роналду рассказал о лучшем голе в карьере

Дата публикации: Сегодня, 08:59 | Категория: Новости футбола

Криштиану РоналдуКриштиану Роналду

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду назвал свой лучший гол за всю карьеру -  мяч, который он забил в ворота именно туринской команды в 1/4 финала Лиги чемпионов. Напомним, тогда португальский исполнитель играл за мадридский «Реал».

                «Считаю, что гол «Ювентуса» - лучший в карьере. Я помню, как люди аплодировали мне. Я был очень удивлен этим. Такого еще не было в моей жизни. Тот момент – невероятный», - сказал португалец.

                Кроме того, Роналду заявил, что «переход из «Реала» в «Ювентус» - судьба».

                Напомним, тот поединок 1/4 финала самого престижного европейского турнира завершился со счетом 3:0 в пользу «королевского» клуба.

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