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Месси стал самым титулованным игроком Барселоны

Дата публикации: Сегодня, 18:16 | Категория: Новости футбола

Лионель МессиЛионель Месси

Именитый аргентинский нападающий Лионель Месси стал первым по количеству завоеванных титулов за всю историю «Барселоны». Об этом пишут на официальном сайте каталонского клуба.

                12 августа «Барселона» в игре Суперкубка Испании обыграла «Севилью» - итог матча 2:1. Таким образом, этот трофей стал уже 33-м по счету для Месси в «Барселоне». Это позволило аргентинцу обойти многолетнего лидера полузащиты «сине-гранатовых» Андреса Иньесту (на его счету 32 титула), но испанец в мае этого года переехал в Японию.

                Напомним, теперь Лионель Месси является капитаном «Барселоны». До 2015 он являлся лишь вице-капитаном.

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