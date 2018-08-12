Месси стал самым титулованным игроком Барселоны
Дата публикации: Сегодня, 18:16 | Категория: Новости футбола
Именитый аргентинский нападающий Лионель Месси стал первым по количеству завоеванных титулов за всю историю «Барселоны». Об этом пишут на официальном сайте каталонского клуба.
12 августа «Барселона» в игре Суперкубка Испании обыграла «Севилью» - итог матча 2:1. Таким образом, этот трофей стал уже 33-м по счету для Месси в «Барселоне». Это позволило аргентинцу обойти многолетнего лидера полузащиты «сине-гранатовых» Андреса Иньесту (на его счету 32 титула), но испанец в мае этого года переехал в Японию.
Напомним, теперь Лионель Месси является капитаном «Барселоны». До 2015 он являлся лишь вице-капитаном.
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