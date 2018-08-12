Спаллетти: Реал не хочет расставаться с Модричем
Дата публикации: Сегодня, 18:14 | Категория: Новости футбола
Главный наставник итальянского «Интера» Лучано Спаллетти признал, что его клуб практические не имеет шансов на покупку хавбека мадридского «Реала» Луку Модрича.
«Не знаю, чем все закончится. Но я доволен тем, что Модрич не прочь перехода в «Реал», но приобрести такого исполнителя достаточно трудно. Не думаю, что он перейдет в «Интер», ведь «Реал» рассчитывает на него», - заявил Спаллетти.
Напомним, ранее в футбольных изданиях неоднократно сообщалось об интересе «нерадузрри» к хорватскому полузащитнику. Однако, «Реал» смог удержать Модрича в своем составе благодаря финансовых аргументов, а именно увеличение заработной платы в два раза.
Похожие новости:
Спаллетти: У Интера слабый характер
Лучано Спаллетти Главный наставник «Интера» Лучано Спаллетти расстроен продолжением серии без побед своей команды в Серии А, которая...
Лучано Спаллетти Главный наставник «Интера» Лучано Спаллетти расстроен продолжением серии без побед своей команды в Серии А, которая...
Спаллетти покинул пост главного тренера Ромы
Босс «Ромы» (Италия) Дж. Паллотта проинформировал о решении Л. Спаллетти, менеджера команды, уйти со своей должности. «Мы...
Босс «Ромы» (Италия) Дж. Паллотта проинформировал о решении Л. Спаллетти, менеджера команды, уйти со своей должности. «Мы...
Интер ведёт переговоры со Спаллетти
Л. Спаллетти, нынешний рулевой тренерского штаба «Ромы», этим летом может возглавить миланский «Интернационале». По версии...
Л. Спаллетти, нынешний рулевой тренерского штаба «Ромы», этим летом может возглавить миланский «Интернационале». По версии...
Рома намерена пригласить Эмери в случае ухода Спаллетти
С учётом того, что соглашение менеджера «Ромы» Л. Спаллетти с его клубом летом текущего года истечёт, римляне вынуждены искать...
С учётом того, что соглашение менеджера «Ромы» Л. Спаллетти с его клубом летом текущего года истечёт, римляне вынуждены искать...
Официально: Спаллетти возглавил Рому
По сообщениям официального сайта римлян, 56-летний специалист сегодня взошел на тренерский мостик Волков и ему теперь предстоит подготовить команду к...
По сообщениям официального сайта римлян, 56-летний специалист сегодня взошел на тренерский мостик Волков и ему теперь предстоит подготовить команду к...