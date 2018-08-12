Спаллетти: Реал не хочет расставаться с Модричем

Лучано Спаллетти

Главный наставник итальянского «Интера» Лучано Спаллетти признал, что его клуб практические не имеет шансов на покупку хавбека мадридского «Реала» Луку Модрича.

«Не знаю, чем все закончится. Но я доволен тем, что Модрич не прочь перехода в «Реал», но приобрести такого исполнителя достаточно трудно. Не думаю, что он перейдет в «Интер», ведь «Реал» рассчитывает на него», - заявил Спаллетти.

Напомним, ранее в футбольных изданиях неоднократно сообщалось об интересе «нерадузрри» к хорватскому полузащитнику. Однако, «Реал» смог удержать Модрича в своем составе благодаря финансовых аргументов, а именно увеличение заработной платы в два раза.