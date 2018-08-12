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Реал готов выложить за Азара 200 млн фунтов

Дата публикации: Сегодня, 18:12 | Категория: Новости футбола

Эден АзарЭден Азар

Мадридский «Реал», накануне оформивший переход бельгийского вратаря лондонского «Челси» Тибо Куртуа, присматривает за другим «синим» - Эденом Азаром и готов хорошо раскошелиться.

                По данным британских таблоидов, «сливочные» видят в бельгийском хавбеке замену бывшего лидера атак команды Криштиану Роналду.

                Как сообщается, «Реал» готов заплатить за Азара 200 000 000 фунтов стерлингов. Ожидается, что в ближайшее время «синие» получат официальное предложение. Руководство мадридского клуба рассчитывают оформить переход до конца текущего месяца.

                Напомним, в прошлом розыгрыше Английской Премьер-лиги Азар принял участие в 34 матчах и забил 12 мячей. На Чемпионате мира в России он забил 3 гола и оформил 1 голевую передачу.

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