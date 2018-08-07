Реднапп: Ливерпуль – претендент на победу в АПЛ
Английский специалист Харри Реднапп рассказал, что «Ливерпуль» является одним из главных претендентов на звание чемпиона Английской Премьер-лиги.
«В «Ливерпуле» не закрывают глаза на имеющиеся проблемы, а стараются их решать. Клопп действует. Он знал, что он нуждается во вратаре и быстро оформил переход Алисона. Тогда, когда в защите были проблемы, был подписан Ван Дейк, который отлично вписался в защитную линию.
Но «Ливерпуль» будет пропускать мячи в свои ворота, так как их игра нацелена на атакующие действия, а в середине поля появляется пространство для соперника. Однако, именно такую игру предпочитают болельщики. Следить за «Ливерпулем», «Тоттенхэмом» и «Манчестер Сити» - одно удовольствие. «Ливерпуль» - настоящий претендент на победу в Английской Премьер-лиге», - сказал Реднапп.
Похожие новости:
В. ван Дейк, представитель «Саутгемптона», заинтересовал своими выступлениями управление «Ливерпуля». 24-летний голландец...
Экс-менеджер «Боруссии», которая из Дортмунда, намеревается переманить в свой новый клуб бывшего подопечного. По утверждению Bild,...
Крайний полузащитник Манкунианцев Мемфис Депай может продолжить карьеру под руководством Юргена Клоппа в «Ливерпуле», пишет издание...
Главный тренер лондонского «Арсенала» прокомментировал игру «Челси» и «Манчестер Сити». «В этом сезоне...
Наставник «Ливерпуля» Брэндан Роджерс считает, что «Манчестер Сити» главный фаворит сезона. В субботнем матче в рамках 17-го...