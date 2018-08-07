Реднапп: Ливерпуль – претендент на победу в АПЛ

Английский специалист Харри Реднапп рассказал, что «Ливерпуль» является одним из главных претендентов на звание чемпиона Английской Премьер-лиги.

«В «Ливерпуле» не закрывают глаза на имеющиеся проблемы, а стараются их решать. Клопп действует. Он знал, что он нуждается во вратаре и быстро оформил переход Алисона. Тогда, когда в защите были проблемы, был подписан Ван Дейк, который отлично вписался в защитную линию.

Но «Ливерпуль» будет пропускать мячи в свои ворота, так как их игра нацелена на атакующие действия, а в середине поля появляется пространство для соперника. Однако, именно такую игру предпочитают болельщики. Следить за «Ливерпулем», «Тоттенхэмом» и «Манчестер Сити» - одно удовольствие. «Ливерпуль» - настоящий претендент на победу в Английской Премьер-лиге», - сказал Реднапп.