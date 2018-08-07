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Виллиан: Я остаюсь в Челси

Дата публикации: Сегодня, 00:05 | Категория: Новости футбола

ВиллианВиллиан

Полузащитник лондонского «Челси» Виллиан сказал, что был бы не против вновь поработать с главным коучем «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью.

                «Моуринью является лучшим специалистом из всех, с кем я работал. Мы поддерживаем связь и хорошо общаемся, переписываемся. Он отличный тренер. Я с удовольствием работал с ним. Надеюсь, что еще удастся вновь играть под его руководством.

                Вероятный переход в «Манчестер Юнайтед»? Я не знаю, были ли официальные предложения. Все появляется в сети. Моуринью регулярно ведет общение с моим агентом и просит, чтобы он «привел меня». Но я всем доволен в Лондоне и хочу остаться в «Челси»», - заявил Виллиан.

                Отметим, что Виллиан выступает за «синих» с 2013 года. За 5 лет он сыграл в 166 матчах во всех турнирах и забил в них 25 мячей.

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