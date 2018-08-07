Эвертон усилился Бернардом, Миной и Андре Гомешем

Бернард

Английский «Эвертон» усилился рядом футболистов – экс-игроком донецкого «Шахтера» Бернардом и двумя из «Барселоны» - Йерри Миной и Андре Гомешем.

По данным официального сайта каталонского клуба, сумма сделки по Мине составила 30 000 000 евро. Еще 1 500 000 евро могут перейти «сине-гранатовым» в качестве дополнительных бонусов. Колумбийский защитник оформил трудовое соглашение с «Эвертоном» сроком на 5 лет.

Другой игрок «Барселоны», Андре Гомеш был арендован английским клубом. За 1 год «Эвертон» заплатил испанскому гранду 2 225 000 евро.

Бразильский полузащитник Бернард пополнил состав «ирисок» в качестве свободного агента и оформил контракт на 4 года. Последний его договор с «Шахтером» истек в конце прошлого сезона. Отмечается, что заработная плата 25-летнего хавбека будет составлять 6 000 000 евро за сезон.

Напомним, в минувшем сезоне «Эвертон» занял восьмую позицию в Английской Премьер-лиге.