Кепа Аррисабалага – игрок Челси
Дата публикации: Сегодня, 00:02 | Категория: Новости футбола
23-летний голкипер национальной команды Испании Кепа Аррисабалага пополнил лондонский «Челси». Страж ворот оформил контракт с «аристократами» сроком на 7 лет. Сообщается, что сумма сделки составила около 80 000 000 евро.
Отметим, что несмотря на молодой возраст, вратарь имеет достаточный опыт на высоком уровне – более 100 игр.
«Это важное решение для моей карьеры и жизни. В этом клубе меня привлекло многое – история, титулы, которые были завоеваны, футболисты, город и Английская Премьер-лига. Рад, что «Челси» поверил в меня и принял меня к себе», - сказал Аррисабалага.
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