  • twitter
  • facebook
  • vkontakte
  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport LIVE
  • Sport TV
Свернуть список трансляций

Кепа Аррисабалага – игрок Челси

Дата публикации: Сегодня, 00:02 | Категория: Новости футбола

Кепа АррисабалагаКепа Аррисабалага

23-летний голкипер национальной команды Испании Кепа Аррисабалага пополнил лондонский «Челси». Страж ворот оформил контракт с «аристократами» сроком на 7 лет. Сообщается, что сумма сделки составила около 80 000 000 евро.

                Отметим, что несмотря на молодой возраст, вратарь имеет достаточный опыт на высоком уровне – более 100 игр.

                «Это важное решение для моей карьеры и жизни. В этом клубе меня привлекло многое – история, титулы, которые были завоеваны, футболисты, город и Английская Премьер-лига. Рад, что «Челси» поверил в меня и принял меня к себе», - сказал Аррисабалага.

Нравится
Похожие новости:
  • Челси в активном поиске голкипера
    Челси в активном поиске голкипера
    Тибо Куртуа Лондонский «Челси» находится в активном поиске вратаря. На переход в состав «аристократов» претендуют вратари -...
  • Реал пополнится вратарем Атлетик Бильбао
    Реал пополнится вратарем Атлетик Бильбао
    Кепа Аррисабалага В ближайшее зимнее межсезонье Кепа Аррисабалага станет игроком мадридского «Реала». Голкипер испанской сборной и...
  • Азар: «Интерес со стороны «ПСЖ» меня не волнует»
    Азар: «Интерес со стороны «ПСЖ» меня не волнует»
    Эден Азар, являющийся главной ударной силой «Челси» в этом сезоне, заверил поклонников команды, что не собирается в ближайшем будущем...
  • Салах пополнил ряды «Челси»
    Салах пополнил ряды «Челси»
    На официальном сайте лондонского «Челси» появилось сообщение о том, что состоялся трансфер нападающего «Базеля» - Мохаммеда...
  • Моуриньо: «Работа с Роналду — лучшее, что было в моей жизни»
    Моуриньо: «Работа с Роналду — лучшее, что было в моей жизни»
    Экс-наставник мадридского «Реала» Жозе Моуриньо рассказал, что ценит то время, которое он провел в одной команде вместе с португальцем...
    • Рекомендуем
    Новости футбола
    Обзоры матчей
    Copyright © 2018
    Спорт
    Информация
    Чемпионаты
    Кубки
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Обращение к пользователям
    Авторизация close