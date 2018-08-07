Кепа Аррисабалага – игрок Челси

Кепа Аррисабалага

23-летний голкипер национальной команды Испании Кепа Аррисабалага пополнил лондонский «Челси». Страж ворот оформил контракт с «аристократами» сроком на 7 лет. Сообщается, что сумма сделки составила около 80 000 000 евро.

Отметим, что несмотря на молодой возраст, вратарь имеет достаточный опыт на высоком уровне – более 100 игр.

«Это важное решение для моей карьеры и жизни. В этом клубе меня привлекло многое – история, титулы, которые были завоеваны, футболисты, город и Английская Премьер-лига. Рад, что «Челси» поверил в меня и принял меня к себе», - сказал Аррисабалага.