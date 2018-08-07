Куртуа: Мечта воплотилась в реальность
Бельгийский вратарь Тибо Куртуа все-таки перешел в состав мадридского «Реала». По словам стража ворот, его мечта была воплощена в реальность.
«Это была моя детская мечта. Она воплотилась в реальность. Многие знают, что я усердно работал, для того, чтобы попасть сюда. Благодарю руководство «Реала» за то, что обратили на меня внимание и приложили усилия для моего перехода.
Ранее я играл против «Реала», но всегда хотел побывать на «Сантьяго Бернабеу» в качестве футболиста «королевского» клуба. Этот клуб – лучший в мире.
В это летнее окно трансферов у меня была масса предложений. Ряд из них были достаточно выгодными, но, когда я узнал, что мной интересуется «Реал», я не сомневался. В раннем возрасте я поддерживал и восхищался «Реалом», а также Икером Касильясом.
Мне никто не гарантировал, что я буду играть в основном составе. В нашей команде имеется отличный вратарь – Кейлор Навас. Он помог клубу завоевать ряд титулов. Я был в такой же ситуации, переходя в «Челси», когда там был Петер Чех.
Касаемо мадридского «Атлетико», хочу сказать, что уважаю этот клуб. Считаю, что заслужил их уважение тоже. Но теперь, я игрок другой команды», - сказал 26-летний Тибо Куртуа.
Отметим, что сумма сделки составила порядка 40 000 000 евро. Трудовое соглашение оформлено до середины 2024 года.
Похожие новости:
Бельгийский страж ворот «Челси» опровергает все слухи о своём возможном переходе в состав «Реала» (Мадрид) грядущим летом....
Т. Куртуа, в случае своего ухода в состав «Реала» (Мадрид), будет заменён в «Челси» стражем ворот другого испанского гранда...
Бельгийский голкипер «Челси» вновь желает выступать в составе столичного испанского клуба. «Я чувствую себя наполовину испанцем....
Лондонский «Челси» поведал о готовности отпустить своего кипера Тибо Куртуа в другой клуб, если поступит предложение с компенсацией в 73...
23-летний страж ворот лондонского «Челси» Тибо Куртуа на тренировке травмировал колено, в результате чего бельгийский вратарь будет...