Куртуа: Мечта воплотилась в реальность

Тибо Куртуа

Бельгийский вратарь Тибо Куртуа все-таки перешел в состав мадридского «Реала». По словам стража ворот, его мечта была воплощена в реальность.

«Это была моя детская мечта. Она воплотилась в реальность. Многие знают, что я усердно работал, для того, чтобы попасть сюда. Благодарю руководство «Реала» за то, что обратили на меня внимание и приложили усилия для моего перехода.

Ранее я играл против «Реала», но всегда хотел побывать на «Сантьяго Бернабеу» в качестве футболиста «королевского» клуба. Этот клуб – лучший в мире.

В это летнее окно трансферов у меня была масса предложений. Ряд из них были достаточно выгодными, но, когда я узнал, что мной интересуется «Реал», я не сомневался. В раннем возрасте я поддерживал и восхищался «Реалом», а также Икером Касильясом.

Мне никто не гарантировал, что я буду играть в основном составе. В нашей команде имеется отличный вратарь – Кейлор Навас. Он помог клубу завоевать ряд титулов. Я был в такой же ситуации, переходя в «Челси», когда там был Петер Чех.

Касаемо мадридского «Атлетико», хочу сказать, что уважаю этот клуб. Считаю, что заслужил их уважение тоже. Но теперь, я игрок другой команды», - сказал 26-летний Тибо Куртуа.

Отметим, что сумма сделки составила порядка 40 000 000 евро. Трудовое соглашение оформлено до середины 2024 года.