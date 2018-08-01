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Моуринью: Сарри имеет шансы на успех в Англии

Дата публикации: Сегодня, 06:54 | Категория: Новости футбола

Маурицио СарриМаурицио Сарри

Главный коуч «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью сказал, что новый наставник лондонского «Челси» Маурицио Сарри способен добиться определенного успеха в Английской Премьер-лиге.

                «Я не знаком с ним. Работая в Италии в 2008-2010 годах, он не работал в Серии А. Я еще не встречался с его командами. Однако я пристально слежу за футболом и знаю о его деятельности в «Наполи».

                Все тренеры, которые ранее добивались успехов, желают попробовать себя в Англии, ведь Английская Премьер-лига является удивительным первенством, которому присуща высокая конкуренция. Считаю, что любой специалист хотел бы оказаться здесь.

                Сарри имеет все для того, чтобы добиться успеха с «Челси» - отличная команда и футболисты», - считает португальский специалист.

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