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Игуаин: Думаю достигну с Миланом высоких вершин

Дата публикации: Сегодня, 06:52 | Категория: Новости футбола

Гонсало ИгуаинГонсало Игуаин

Аргентинский нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин, который переходит в «Милан» на правах арендованного футболиста, заявил, что намерен добиться многого с «россонери».

                «Я отлично чувствую себя. Хочу поблагодарить фанатов «Ювентуса» за поддержку меня. Мы были вместе на протяжении двух лет. Я приветствую поклонников «Милана». Надеюсь в новом клубе я достигну самых высоких вершин», - сказал 30-летний форвард.

                Напомним, что «Милан» достиг соглашение с «Ювентусом» относительно аренды Игуаина на 1 год за 18 000 000 евро. Кроме того, в контракте указан пункт о возможном выкупе игрока за 36 000 000 евро уже в следующее летнее трансферное окно.

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