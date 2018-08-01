Карвахаль: Сборная Испании сохранит стиль при Энрике

Даниэль Карвахаль

Защитник испанской национальной команды Даниэль Карвахаль выразил мнение об игре сборной под руководством нового тренера Луиса Энрике, а также о матчах команды на Чемпионате мира в России.

«Энрике должен решить – менять стиль сборной или нет. Считаю, что прежний стиль сохранится. Мы любим длительное время контролировать мяч, осуществлять позиционные атаки. Мы не являемся той командой, которая исповедует контратакующий футбол. Именно поэтому менять стиль, который приносил результат на протяжении долгих лет – нельзя.

Однако, каждый имеет определенный вкус. Победитель Мундиаля – Франция, которая играла совсем иначе. Но мы намерены придерживаться своей идеологии, которая дала нам две победы на Чемпионатах Европы и одну на Мундиале.

Такие турниры требуют немного удачи. Считаю, что в игре против российской команды нам не повезло, так как серия 11-метровых ударов – лотерея. Пройдя дальше, в 1/4 финала все бы увидели сборную Испании совсем другой», - сказал Карвахаль.