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Лопетеги: Мы собираемся создать новый Реал

Дата публикации: Вчера, 23:39 | Категория: Новости футбола

Хулен ЛопетегиХулен Лопетеги

Главный наставник мадридского «Реала» Хулен Лопетеги дал комментарий по поводу матча в рамках Международного Кубка чемпионов против «Манчестер Юнайтед» (1:2) и поделился с прессой о планах на будущий сезон.

                «Матч прошел неплохо и без травм. В игре был ряд положительных моментов, поэтому я удовлетворен. Мы всегда ставим цель выигрывать, однако сейчас результат не важен. Перед стартом сезона мы желаем увидеть потенциал команды. Она хорошо контролировала игру и только два раза дала ударить сопернику в створ.
                Доволен составом, который у «Реала». Мы собираемся создавать новую команду, после того как нас покинул Роналду. Я намерен сделать «Реал» еще лучше. Мы все имеем для этого, в частности отличных игроков, в том числе Гарета Бэйла. Наша команда будет сплоченным, единым коллективом», - заявил Лопетеги.

                Помимо этого, испанский специалист прокомментировал возможный трансфер бельгийского голкипера Тибо Куртуа:

                «Я не намерен говорить о тех игроках, которые не в нашей команде. Я восхищен нашими вратарями и те, кто не часть «Реала» - не могут быть предметом обсуждения», - заявил коуч «королевского» клуба.

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