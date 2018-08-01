Лопетеги: Мы собираемся создать новый Реал

Хулен Лопетеги

Главный наставник мадридского «Реала» Хулен Лопетеги дал комментарий по поводу матча в рамках Международного Кубка чемпионов против «Манчестер Юнайтед» (1:2) и поделился с прессой о планах на будущий сезон.

«Матч прошел неплохо и без травм. В игре был ряд положительных моментов, поэтому я удовлетворен. Мы всегда ставим цель выигрывать, однако сейчас результат не важен. Перед стартом сезона мы желаем увидеть потенциал команды. Она хорошо контролировала игру и только два раза дала ударить сопернику в створ.

Доволен составом, который у «Реала». Мы собираемся создавать новую команду, после того как нас покинул Роналду. Я намерен сделать «Реал» еще лучше. Мы все имеем для этого, в частности отличных игроков, в том числе Гарета Бэйла. Наша команда будет сплоченным, единым коллективом», - заявил Лопетеги.

Помимо этого, испанский специалист прокомментировал возможный трансфер бельгийского голкипера Тибо Куртуа:

«Я не намерен говорить о тех игроках, которые не в нашей команде. Я восхищен нашими вратарями и те, кто не часть «Реала» - не могут быть предметом обсуждения», - заявил коуч «королевского» клуба.